Москва, 16 сентября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Случай в Хмельницком заставляет вспоминать диалоги персонажей Михаила Булгакова. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, лидер общественной организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов.

Михаил Булгаков

Напомним, что 14 сентября одна из жительниц украинского города Хмельницкий позвонила в полицию и попросила помочь снять с дерева кота, которого неизвестные выбросили на улицу с высоты восьмого этажа. После того, как наряд полиции прибыл, вызвавшая его женщина устроила полицейским скандал по причине того, что они общались с ней на русском языке. В итоге кота спасти не удалось.

«Хмельницкий — русский город. По той простой причине, что значительная его часть — это высококвалифицированные сотрудники атомной станции, которую строили в советские годы», — напомнил эксперт.

Даже «будучи географически частью Западной Украины, Хмельницкий является, по сути, русским городом», — утверждает Рогов. Именно сотрудники внутренних войск Украины родом из Хмельницкого «первыми на майдане одели георгиевские ленточки — в знак протеста против того беспредела, который творился во время переворота», рассказал политолог.

«Нельзя всех мазать одной краской, называть всех жителей Украины и западной её части «криптобандеровцами», — считает Рогов.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов в Хмельницком, «в любой экстремальной ситуации общаются на русском языке. По той простой причине, что этот язык всем понятен, доступен и на нём лучше всего описать ту или иную проблему. Полицейские пытались объяснить это, но их не слушали», — сказал Рогов.

Местная жительница, которая требовала от сотрудников разговаривать по-украински и кричала о «национально-освободительной войне», как будто сошла со страниц романа Михаила Булгакова, полагает эксперт. «Не хватает только спора с полицейскими о том, как правильно называть животное — «кот» или «кiт», — иронизирует политолог.