Бамако, 16 сентября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Три человека умерли от заболевания холерой в регионе Гао на севере Мали, передает радиостанция Studio Tamani.

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По ее данным, вспышки холеры в регионе были выявлены на прошедшей неделе. В частности, 11 сентября органы здравоохранения региона подтвердили два случая заболевания. Распространение холеры эксперты связывают с неким местным жителем, который не стал соблюдать карантин и выехал из своего населенного пункта.

«Этот человек выехал из Айеру. И уже спустя 48 часов после его отъезда 17-летняя девочка скончалась от диареи и рвоты. Спустя два дня после ее смерти умерли маленький мальчик и пожилая женщина», — заявил санитарный врач региона.

Отмечается, что сейчас в изоляции находятся шесть пациентов. Они получают необходимое лечение.