Москва, , 01:11 — REGNUM Россия нуждается в «сильном и авторитетном» парламенте, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, опубликованном 16 сентября на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства отметил, что стране нужны депутаты, которые будут служить в ее интересах и интересах народа.

«Нужен и сильный, авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», — подчеркнул он.

По словам Путина, такие условия диктует современная мировая обстановка, которая изменяется стремительно и создает как вызовы, так и возможности.

«Современный мир — сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы. Но и открывает перед нами самые широкие возможности», — сказал глава государства.

Президент добавил, что для ответа на эти вызовы, а также эффективного использования открывающихся перспектив, требуется слаженная работа государства, общества и граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Владимир Путин в ходе «прямой линии» высоко оценку работу Государственной думы VII созыва.

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