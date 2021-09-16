Канберра, , 01:05 — REGNUM Атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего соглашения с США и Великобританией, намерена строить на своей территории Австралия. Об этом 14 сентября заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, представляя в дистанционном режиме новую инициативу совместно с главами двух других государств.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Моррисон подтвердил намерение Австралии строить атомные подлодки совместно с США и Великобританией. Однако австралийский премьер сразу внёс ясность в вопрос, пояснив, что страна не будет стремиться к созданию ядерного оружия, либо к накоплению ядерного потенциала. Как и прежде, Австралия будет выполнять все обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выступлении главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина за укрепление стратегического взаимодействия в различных областях между Австралией и Южной Кореей.

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