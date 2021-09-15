Канберра, 16 сентября, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего соглашения с США и Великобританией, намерена строить на своей территории Австралия. Об этом 14 сентября заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, представляя в дистанционном режиме новую инициативу совместно с главами двух других государств.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Моррисон подтвердил намерение Австралии строить атомные подлодки совместно с США и Великобританией. Однако австралийский премьер сразу внёс ясность в вопрос, пояснив, что страна не будет стремиться к созданию ядерного оружия либо к накоплению ядерного потенциала. Как и прежде, Австралия будет выполнять все обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выступлении главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина за укрепление стратегического взаимодействия в различных областях между Австралией и Южной Кореей.