Москва, , 00:42 — REGNUM Белорусский экспорт через порты стран Прибалтики не сократился. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет, не сократился. Это просто издевательство над Россией. Лукашенко дважды за этот год обещал, что будет полностью закрыта граница с Литвой — для транзита и товаров», — заявил эксперт.

Также Лукашенко «обещал закрыть границу с Украиной, не объясняя, правда, в каком именно формате — но надо полагать, что полностью. Ничего не поменялось», — отметил Суздальцев.

Белоруссия заключила долгосрочные контракты, «в рамках которых транзит осуществляется через порт Клайпеда. По отношению к ним даже не применяются санкции, т.к. санкции начнут работать только по истечении срока контрактов — до декабря», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее совладелец компании Biriu kroviniu terminalas (BKT) Игорь Удовицкий заявил о том, что транзиту белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды ничего не угрожает, и переориентация экспортных потоков «Беларуськалия» не состоится. Схожее мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич.