Москва, 16 сентября, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Белорусский экспорт через порты стран Прибалтики не сократился. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Нет, не сократился. Это просто издевательство над Россией. Лукашенко дважды за этот год обещал, что будет полностью закрыта граница с Литвой — для транзита и товаров», — заявил эксперт.

Также Лукашенко «обещал закрыть границу с Украиной, не объясняя, правда, в каком именно формате — но надо полагать, что полностью. Ничего не поменялось», — отметил Суздальцев.

Белоруссия заключила долгосрочные контракты, «в рамках которых транзит осуществляется через порт Клайпеда. По отношению к ним даже не применяются санкции, т.к. санкции начнут работать только по истечении срока контрактов — до декабря», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее совладелец компании Biriu kroviniu terminalas (BKT) Игорь Удовицкий заявил о том, что транзиту белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды ничего не угрожает, и переориентация экспортных потоков «Беларуськалия» не состоится. Схожее мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич.