Москва, , 00:39 — REGNUM Граждане России должны подойти к выборам в Госдуму ответственно и взвешено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 16 сентября в видеообращении, распространенном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам российского лидера, он также надеется на патриотическую позицию избирателей.

«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины — в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму РФ, посетив один из избирательных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму