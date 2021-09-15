Злин, Чехия, 16 сентября, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Двое пожарных погибли при взрыве газа в жилом доме в Чехии, сообщает Чешское телевидение.

Fiveflower Взрыв газа

Сообщается, что инцидент произошел в городе Коричани Злинского края на юго-востоке республики. Шестерых пожарных-добровольцев отправили на вызов о возможной утечке газа в жилом доме. Во время обследования жилища произошел взрыв, в результате которого погибли двое пожарных, еще один получил ранения.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, территория вокруг дома, где произошел взрыв, оцеплена. В настоящее время ведется расследование произошедшего.