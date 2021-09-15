Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Фронтмен американской рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол поделился первым намеком на новую музыку группы, рассказав в интервью журналу Rolling Stone, что их следующий альбом может стать «безумной записью прог-рока».

Александр Погожев ИА REGNUM Настройка звучания гитары

В новом интервью Rolling Stone Грол сказал, что он не написал никакой новой музыки для предполагаемого продолжения альбома «Medicine At Midnight», но были «слухи» о музыкальном направлении, которое может принять следующий альбом. «Каждый альбом, который мы записали, является ответом на тот, который мы делали раньше», — сказал Грол в интервью Rolling Stone. «Так что теперь ходят слухи о создании безумной записи в стиле прог-рок».

Группа выпустила десятый студийный альбом «Medicine At Midnight» еще в феврале и в настоящее время гастролирует с ним по Соединенным Штатам.