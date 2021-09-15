Москва, 16 сентября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Снижение транзитного потенциала Латвии — заслуга элит, которые не заинтересованы в его развитии. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Транзитный потенциал Латвии уменьшается многие годы подряд. Это связано прежде всего с тем, что в Латвии у власти находятся люди и группы, которые не заинтересованы в развитии её транзитного потенциала, в привлечении грузов, использовании транспортной инфраструктуры своей страны. Элиты, которые не заинтересованы в выстраивании полноценных и насыщенных коридоров с Россией, с Белоруссией, во взаимодействии с Китаем» — заявил эксперт.

Руководство Латвии «стремится получать ренту за свой статус глашатая и защитника западных и атлантических ценностей, за своё положение на фронтире» с Россией и Белоруссией, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство латвийской железной дороги было вынуждено пойти на масштабные сокращения и увольнения сотрудников.