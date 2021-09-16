Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Действие особого режима в США, направленного на борьбу с финансированием терроризма, продлил еще на год американский президент Джо Байден. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джозеф Байден

Он был введен еще 23 сентября 2001 года, сразу после терактов 11 сентября. В подписанном Байденом документе отмечается, что в стране сохраняется угроза террористических атак. Указанный режим дает право властям США, в числе прочего, арестовывать активы тех, кто, по мнению Вашингтона, совершил или может совершить теракт, а также связан с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Джо Байден поручил изучить правительственные документы США о терактах 11 сентября 2001 года и рассекретить их в случае, если это возможно. 14 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) существенно ослабла и не способна атаковать Соединенные Штаты.

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