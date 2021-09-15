Анкара, 16 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Многочисленные опросы, проведенные за последние месяцы относительно политической атмосферы, свидетельствуют о том, что у коалиции Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД) дела плохи. По данным 7 различных исследовательских компаний по опросу общественного мнения, по состоянию на август рейтинг голосов за ПСР упал ниже 30%. Журналист Дениз Зейрек сообщил, что даже в опросах, проведенных Партией справедливости и развития, рейтинг голосов ниже по сравнению с полученными голосами на местных выборах 2002 года. Процентное соотношение голосов в опросе, в котором, с ее слов, она «увидела» этот показатель, составляет 29%. Напомним, что в 2002 году ПСР набрала 34,2% голосов. К примеру, согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Aksoy Araştırma, после распределения голосов тех, кто не определился с выбором, процент голосов за ПСР составил 30,6%. Процент голосов за Республиканскую народную партию (РНП) составил 28,7%. В том же опросе «Хорошая партия» набрала 13,3%, Демократическая партия народов (ДПН) — 9,3%, Партия националистического движения (ПНД) — 8%. По данным январского опроса, проведенного той же компанией, ПСР набрала 34,8%. По данным Aksoy Araştırma видно, что процент голосов за ПСР сильно снизился. В опросе, проведенном в январе, процент голосов за РНП составил 27,2%.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Турция

Вопрос падения доверия к правительству стал одной из главных тем обсуждения пользователями социальных сетей.

Бывший министр культуры, журналист и писатель Фикри Саглар в своем аккаунте в соцсети опубликовал следующее сообщение:

@dfikrisaglar: «3 главные проблемы на повестке дня общественности:

ПСР не хочет, чтобы об этом говорили. Поэтому она загнала на арену Управление по делам религии. Она использует религию в качестве политического инструмента».

@dfikrisaglar: «У музыкантов и артистов не осталось сил, чтобы продержаться. ПСР, навязывающая обществу образ жизни, на самом деле бросила этих людей на произвол судьбы. Они вынуждены сами выкручиваться как могут! Муниципалитеты от РНП должны обнародовать план оказания незамедлительной помощи музыкантам и артистам. Мы должны поддержать искусство и артистов до конца!»

Политик и бизнесмен Умит Караджа публикует следующий комментарий:

@UmitKaraca: «С установлением в стране президентской системы цены на продукты питания выросли в среднем в два раза. А как насчет ваших зарплат?»

Член профсоюза Джанер Озалай отвечает на это следующим комментарием:

@canerozalay: «Наша зарплата не поднималась с тех пор, как мы устроились на работу. В течение последних 3 лет не выплачивают ни премий, ни надбавок. Они ждут, когда мы уволимся в период пандемии, лишь бы не выплачивать компенсацию».

Преподаватель университета Эмрах Каздал публикует следующий комментарий:

@emrah_gettimer: «Очевидно, что результаты опроса очень плохие. Главным условием политического ислама является лицемерие и подражание. Когда они набирали 50% голосов, они без зазрения совести заявляли, что Ататюрк был лидером-пьяницей. А когда количество голосов упало до 30%, его приводят в пример».

Студентка университета Зейнеп Четинер отвечает на это следующим комментарием:

@zeynep_cetiner: «Неужто досрочные выборы? Кого мы выберем на досрочных выборах? Если завтра состоятся выборы, нет ни одной партии, за которую я отдала бы свой голос».

Пользователь Мехмет Гёль публикует следующий комментарий:

@mgöl1070: «ПСР утратила доверие у турецких избирателей! Уровень поддержки упал ниже 30% и постоянно снижается. Господин Тайип ищет пути выхода из ситуации. Однако былых времен больше не вернуть, такова политическая реальность».

Пользователь Дурсун Мекикли отвечает на это следующим сообщением:

@mekikli 34 : «В то время как с каждым днем растут слухи о поддержке переворота 80 депутатами от ПСР, прозвучали признания министра, и не поступает никаких опровержений этому, можно сделать вывод, что переворот совершили они сами».

Бывший министр и депутат Абдуллатиф Шенер публикует следующий комментарий:

@senerabdullatif: «Единственным за 180 лет периодом, когда у нас был профицитный бюджет, были 1923−1938 годы. Общий дефицит бюджета за все 80 лет до прихода ПСР составил 42 миллиарда долларов. Министр финансов и казначейства от ПСР заявил сегодня, что сократит годовой дефицит бюджета до 20 миллиардов долларов. Вдобавок сообщив хорошие новости (!) о предстоящем сокращении экономики и увеличении безработицы. Это объявление о банкротстве!»