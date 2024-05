Лондон, 16 сентября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Лана Дель Рей, U2 и Fleetwood Mac возглавили список специальных релизов ко Дню музыкального магазина. Все записи будут предоставлены ограниченным тиражом, которые будут доступны в этом году ко дню Черной пятницы, информирует портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

Черная пятница 2021 года выпала на 26 ноября, и в этот день в независимых музыкальных магазинах Великобритании появятся релизы более чем 100 исполнителей. Издание на голубом виниловом диске «Chemtrails Over The Country Club» Ланы Дель Рэй, которое также будет представлено с альтернативной обложке, станет одним из главных выпусков ограниченного тиража в этом году. U2 в этот день отметят 40-летие альбома «Gloria» также поступит в продажу. Fleetwood Mac выпустят на двойном виниле «The Alternate Live». Список специальных изданий также включает записи Evanescence, Джо Страммера из The Clash, RZA, Кали Учис, Оззи Осборна, Aerosmith и Чета Бейкера.