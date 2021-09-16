Скопье, 16 сентября 2021, 00:12 — REGNUM В аэропорт Скопье вечером 15 сентября прибыла группа из 44 беженцев из Афганистана, большая часть из которых были активистами международной организации
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в правительстве страны подчеркнули приверженность международным акциям, населенным на поддержку прав человека, демократии и мира.
Организация «Turquoise Мountаin» была в 2006 году основана принцем Чарльзом, ее активисты отреставрировали свыше 150 объектов и оказали медицинскую помощь 165 тысячам пациентов в Кабуле, а также провели в Афганистане 50 других акций. Расходы на содержание беженцев покрыли международные организации.
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