Скопье, 16 сентября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. В аэропорт Скопье вечером 15 сентября прибыла группа из 44 беженцев из Афганистана, большая часть из которых были активистами международной организации

Беженцы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в правительстве страны подчеркнули приверженность международным акциям, населенным на поддержку прав человека, демократии и мира.

Организация «Turquoise Мountаin» была в 2006 году основана принцем Чарльзом, ее активисты отреставрировали свыше 150 объектов и оказали медицинскую помощь 165 тысячам пациентов в Кабуле, а также провели в Афганистане 50 других акций. Расходы на содержание беженцев покрыли международные организации.