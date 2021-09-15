Париж, 15 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Разработчики игры Deathloop заявили, что пытаются решить проблемы с производительностью игры. Об этом 15 сентября сообщает портал Eurogamer.

Playstation.com Геймпад

В публикации на форуме Reddit студия Arkane написала, что признаёт проблему Deathloop, которая проявляется в том, что в игре периодически падает FPS (частота кадров), и что геймеры также часто сталкиваются с «тормозами».

"Мы в курсе сообщений о том, что некоторые пользователи ПК испытывают проблемы с заиканием в Deathloop», — написал представитель компании в посте. Он заявил, что сейчас Arkane «активно изучает эту проблему» и будет решать её «в приоритетном порядке».

Напомним, релиз Deathloop состоялся 14 сентября 2021 года. Игра вышла на ПК и PlayStation, некоторое время она будет эксклюзивом консоли PlayStation 5.