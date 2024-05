Филадельфия, США, 15 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Новый альбом американской инди-рок-группы The War on Drugs «I Don't Live Here Anymore» выйдет 29 октября на лейбле Atlantic. 15 сентября они выпустили заглавный трек, который был спродюсирован Шоном Эвереттом и Адамом Грандучиэлем из группы. Бруклинская группа Lucius исполнила партию бэк-вокала в этой песне, которая вышла вместе с музыкальным клипом режиссера Эммета Мэллоя. Об этом сообщает группа в своих социальных сетях.

Музыка

Сингл «I Don't Live Here Anymore» также есть «Living Proof», который The War On Drugs недавно исполнили на Вечернем шоу со Стивеном Кольбером. Их концертный альбом «Live Drugs» вышел в 2020 году, и за ним последовал их карантинный подкаст Super High Quality Podcast, в котором были подробно обсуждены все записи группы.

Последним студийным альбомом группы стал лауреат премии «Грэмми» 2017 года «A Deeper Understanding».