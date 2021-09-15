Пекин, 15 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Компания TP-Link выпустила WiFi-маршрутизатор Archer GX90, ориентированный на геймерскую аудиторию. Об этом 16 сентября сообщает twitter-страница Forbes Tech.

Геймер

Устройство соответствует стандарту Wi-Fi 6, его особенностью является то, что маршрутизатор имеет выделенный канал Game Band со скоростью передачи данных 4,8 Гбит/с. Archer GX90 также может обнаруживать потоки данных популярных видеоигр (таких, как Call of Duty или League of Legends) и применять к ним соответствующие настройки.

Кроме того, в панели инструментов маршрутизатора присутствует раздел со специальной статистикой, что позволяет находить и устранять различные проблемы. В США Archer GX90 будут продавать по цене $250.

https://twitter.com/ForbesTech/status/1438138344731463680

Для справки: TP-Link — это китайский производитель, специализирующийся на выпуске сетевого оборудования. Компания была основана в 1996 году, её штаб-квартира расположена в городе Шэньчжэнь.