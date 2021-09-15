Архангельск, 15 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Хирурги Архангельской областной клинической больницы эндоваскулярно прооперировали торакоабдоминальную аневризму аорты. Как сообщил на своей странице «Вконтакте» губернатор региона Александр Цыбульский, эта операция прошла в области впервые.

Операционная

«Наши медики работали совместно с сотрудником Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Романом Поляковым. Под руководством опытного специалиста хирурги отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения успешно прооперировали 75-летнего пациента с аневризмой брюшной аорты. После операции он чувствует себя хорошо и уже выписан домой», — написал глава региона.

По его словам, Архангельская областная клиническая больница стала третьим учреждением в стране, где есть возможность эндоваскулярно вылечить пациентов со сложным видом аневризмы, исключая ее разрыв. Раньше подобные оперативные вмешательства проводили лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, первая эндоваскулярная операция была проведена в Архангельске летом 2021 года.