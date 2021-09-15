Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Военное ведомство США не будет комментировать утверждения из книги журналиста Боба Вудворда о «тайных звонках» в Китай председателя комитета начальников штабов (КНШ) генерала Марка Милли во время президентства Дональда Трампа, заявил 15 сентября на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не буду комментировать неподтвержденную информацию из книги, которую мы не читали», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

«Я просто не говорю ничего об этом, я не отрицаю, я отказываюсь говорить о специфических анекдотах из этой книги», добавил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выходит книга журналиста и члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, в которой он утверждается, что Марк Милли считал Трампа настолько неадекватным, что в тайне от него звонил своему китайскому коллеге с целью предотвращения военного конфликта.

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