Вологда, 15 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Производитель вологодского мороженого впервые отправил партию продукции в Нигерию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, предприятие экспортировало в африканскую страну более 21 тонны лакомства.

Цитата из к/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР Мороженое всем!

«Продукция вологодского предприятия соответствовала всем требованиям страны-импортера. На мороженое были оформлены ветеринарные сертификаты, с которыми грузы проследовали к месту назначения», — сообщили в ведомстве.

Всего за истекший период 2021 года на экспорт отправлено 1411,5 тонны вологодского мороженого. Среди стран-импортеров — Китай, Монголия, Конго, Израиль и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители мороженого и сыра с 1 июня 2021 года начали маркировать продукцию в обязательном порядке.