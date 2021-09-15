Рим, 15 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе не справляется со своими обязанностями и должна быть уволена, заявила в среду, 15 сентября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Interno.gov.it Лучана Ламорджезе

МВД под руководством Ламорджезе демонстрирует свою неспособность справиться с такими вопиющими нарушениями закона, как пятидневные незаконные многотысячные вечеринки, напомнила лидер итальянской оппозиции.

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Остается серьезной и проблема нелегальной миграции, при двух последних министрах (после Маттео Сальвини) поток мигрантов продолжает расти, а власти то ли не хотят, то ли не могут с этим ничего сделать, добавила Мелони.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.