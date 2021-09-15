Вашингтон, 15 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Аналитическая компания NPD Group заявила, что стратегическая игра Humankind возглавила рейтинг самых продаваемых игр для ПК в августе 2021 года. Об этом 15 сентября сообщает портал PC GamesN.

Humankind.game Humankind

Эксперты отметили, что Humankind заняла четвёртое место в общем рейтинге, но игры Call of Duty: Black Ops Cold War, Ghost of Tsushima и Madden NFL 22, которые заняли первые три места, либо относятся к консольным эксклюзивам, либо являются мультиплатформенными. Кроме того, NPD Group обратила внимание, что стратегической игре впервые удалось так высоко подняться в ежемесячном рейтинге с момента релиза Crusader Kings III (игра вышла 1 сентября 2020 года).

Напомним, Humankind — это 4X-стратегия (игровой процесс выполнен в рамках модели «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»), разработкой которой занималась французская студия Amplitude. Релиз игры состоялся 17 августа 2021 года.