Архангельск, 15 сентября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Новый резидент Арктической зоны РФ — компания «Трансгаз» — построит в Архангельской области три газовые автозаправки.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР На заправке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве регионального развития, заправки разместятся в Архангельске, Северодвинске и в Приморском районе. Они будут работать круглосуточно. По предварительным расчетам нового резидента Арктической зоны РФ, планируется ежедневное обслуживание до 2000 единиц автотранспорта. В реализацию проекта инвестор готов вложить более 450 млн рублей и создать не менее 100 рабочих мест.

«В Архангельской области «Трансгаз» стал 58-м резидентом Арктической зоны России. Уже привлечено более 24 млрд инвестиций в «арктические» проекты. В перспективе резиденты смогут создать более 1700 новых рабочих мест», — отметил генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский.

Как сообщало ИА REGNUM, всего статус резидентов АЗРФ получили 206 компаний. Сумма заявленных инвестиций — более 272 млрд рублей.