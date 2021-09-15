Москва, 23 января, 2015, 02:31 — ИА Регнум. Американский оператор электронных денежных средств PayPal подтвердил информацию о прекращении предоставления услуг клиентам на территории Крыма. Письмо с уведомлением об этом компания разослала свои клиентам в Крыму вечером 22 января.

Ранее сообщения о том, что услуги электронных денежных переводов не работают для крымских счетов уже около недели, стали появляться в социальных сетях. Некоторые пользователи сообщали, что уже завели банковские карты в других городах за пределами полуострова, чтобы «привязать» их к платёжной системе.

Также пользователи в Сети сообщают о блокировках и в других платёжных системах, например в Google AdSense и Skrill.

Напомним, что ранее обслуживание клиентов на территории Крыма уже прекратили международные платежные системы Visa и Mastercard.