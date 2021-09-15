Белвью, США, 15 сентября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Valve объявила, что проект портативной консоли Steam Deck вошел в «финальную стадию разработки». Об этом 15 сентября сообщает портал GamesRadar+.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Компания отправила создателям видеоигр ограниченное количество консолей и теперь ждёт от них отзывов. Valve отметила, что на их основе хочет внести изменения в финальную версию Steam Deck, прежде чем выпустить устройство на рынок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководитель Xbox Фил Спенсер протестировал Steam Deck. Он положительно отозвался о консоли, отметив, что она хорошо работает и позволяет запускать его любимые игры. Ожидается, что Valve выпустит Steam Deck в продажу в декабре 2021 года.