Рим, 15 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В ближайшие дни правительство Италии рассмотрит проект декрета о доступе сотрудников государственных и частных предприятий на рабочие места только при предъявлении «антикоронавирусного паспорта», передают национальные СМИ в среду, 15 сентября.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Альтернативой была обязательная вакцинация, от этого предложения было решено отказаться. Новые правила вступят в силу в октябре 2021 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 400 до 1000 евро. В профсоюзах требуют предоставлять работникам бесплатные тесты.

По данным на15 сентября, в Италии умерли130 100человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на73(днем ранее — на72). Число подтвержденных носителей выросло на4830(днем ранее — на4021). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 618 040 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены187 487человек(на3853 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 372 824человека, что составляет67,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).