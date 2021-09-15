Москва, , 23:08 — REGNUM Министерство финансов России на ауционах 15 сентября разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 63,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года на сумму 45,490 млрд рублей. Спрос при этом составил 68,285 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 98,7992% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,19% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 238 с погашением 15 мая 2041 года на 17,924 млрд рублей при спросе в 26,304 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,2626% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,50% годовых.

Напомним, в соответствии с планом заимствований на внутреннем рынке, в общей сложности за III квартал 2021 года Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 700 млрд рублей.