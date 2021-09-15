Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер экранизации бродвейского мюзикла «Вестсайдская история», которую снимает режиссёр Стивен Спилберг. Ролик был опубликован 15 сентября на YouTube-канале киностудии 20th Century.

Спилберг

Премьера картины состоится 9 декабря 2021 года, главные роли в ней исполнят Рэйчел Зеглер иЭнсел Элгорт. Ожидается, что сценарий фильма Спилберга будет ближе к оригинальному мюзиклу, чем сценарий предыдущей экранизации Джерома Роббинса и Роберта Уайза.

Напомним, в основу мюзикла легла классическая пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Бродвейскую версию «Вестсайдской истории» Артура Лорана, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхейма начали показывать в 1957 году, Роббинс и Уайз выпустили свой фильм на большие экраны в 1961-м.