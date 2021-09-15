Рим, 15 сентября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Благодаря премьер-министру Италии Марио Драги между Еврокомиссией и правительством Италии налажено «превосходное» взаимодействие, заявила в среду, 15 сентября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

World Economic Forum Марио Драги

Итальянский проект программы посткризисного восстановления (в том числе за счет средств грантов и фондов ЕС) весьма «солиден», отметила она.

Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, в феврале 2021 года получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.