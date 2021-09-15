Орел, 15 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области отправлен под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России. О ходе расследования дела доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

Эмблема СКР

Ранее по подозрению в убийстве ребенка, пропавшего в июне 2021 года, был задержан 61-летний мужчина, проживавший по соседству с ребенком.

«Он находится под стражей. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении СКР.

Девятилетняя Виктория Г. пропала в июне в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Сегодня, 15 сентября, СК сообщил об обнаружении тела девочки с признаками насильственной смерти в схроне в подвале того же дома, где она жила.