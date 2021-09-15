Рим, , 22:58 — REGNUM

Эпидемия напомнила всем гражданам ЕС о необходимости международного многостороннего взаимодействия, заявил в среду, 15 сентября, президент Италии Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Presidencia de la República Mexicana

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Европейский союз должен становиться пространством объединения усилий и роста свобод и безопасности, полагает формальный глава итальянского государства.

По данным на 15 сентября, в Италии умерли 130 100 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на 4830 (днем ранее — на 4021). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 618 040 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 187 487 человек (на 3853 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 40 372 824 человека, что составляет 67,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).