Приштина, Сербия, 15 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 15 сентября сообщил о том, что Косово заключило соглашение с международной организацией по борьбе с преступностью Интерпол.

El-massa.com Интерпол

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Косово заключило соглашение с Интерполом о создании формального офиса связи при этой организации, которое обеспечит Приштине надежный канал связи и обмена информацией с этой организацией.

Напомним, в этом году Косово не стало подавать заявку на вступление в Интерпол. В Сербии всеми силами противятся вступлению Косово в эту организацию из-за опасений, что это позволит албанской мафии получить доступ к базам данных этой организации.