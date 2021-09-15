Любляна, 15 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. В столице Словении — Любляне 15 сентября собрались противники строгих мер борьбы против эпидемии коронавируса.

Словения

Сначала демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали от кабинета министров уйти в отставку, а потом зажгли факелы и забрасывали ими здание парламента Словении, передает портал b92.

Полиция на такое поведение демонстрантов ответила слезоточивым газом и водяными пушками.

Демонстранты направили правительству два требования: поменять тактику борьбы против распространения коронавируса и объявить внеочередные выборы.

Напомним, что летом 2020 года в Белграде несколько дней продолжались демонстрации населения против ужесточения мер борьбы с коронавирусом. Между демонстрантами и полицией произошли столкновения.