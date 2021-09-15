Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Warner Bros. потеряла $50 млн на прокате фильма «Довод» Кристофера Нолана. Об этом 15 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из кф «Довод». Реж. Кристофер Нолан. Великобритания, США Куратор Протагониста Нил и агент ЦРУ Протагонист

Аналитики отметили, что в такую сумму обошлось кинокомпании желание режиссёра провести премьеру картины в кинотеатрах во время очередной волны эпидемии коронавируса. Издание обратило внимание на пункт в отчёте экспертов, в котором указано, что театральная премьера «Довода» обошлась Warner Bros. «как минимум» в $50 млн. Автор статьи напомнил, что ранее компания заявила, что $50 млн — это максимальные потери.

Ранее СМИ сообщили, что Кристофер Нолан отказался от сотрудничества с Warner Bros. и заключил соглашение с Universal Pictures. Кинокомпания займётся производством нового фильма кинематографиста, сюжет которого расскажет о жизни создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.