Скопье, 15 сентября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Глава статистического агентства Северной Македонии Апостол Симовски 14 сентября сообщил о том, что за сутки в переписи населения приняли участие свыше 100 тысяч человек.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в ходе очной переписи, которая началась 1 сентября, были зарегистрированы около 400 тысяч граждан, еще 200 тысяч приняли участие в переписи диаспоры за рубежом — при том, что перепись диаспоры началась 1 апреля.

Симовски выразил надежду на то, что темпы проведения переписи ускорятся, однако 15 сентября на сайт переписи была произведена кибератака.