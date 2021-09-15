Лондон, 15 сентября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси Томас Тухель поделился впечатлениями от матча первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0): «Нельзя сказать, что происходившее на поле удручало. Все-таки «Зенит» — достаточно сильный для нас соперник. Нам пришлось как следует измотать оборону «Зенита», чтобы набрать очки», — цитирует немецкого специалиста телеканал BT.

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15 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» одержал минимальную победу над «Зенитом» со счетом 1:0. Единственный мяч на экваторе второй половины забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Сесара Аспиликуэты.

После первого тура «Зенит» без очков занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Челси», набрав три очка, идет одной позицией выше.