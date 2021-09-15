Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Американский инди-рок-проект Линдси Джордан Snail Mail анонсировал новый альбом «Valentine» с видеоклипом на заглавный трек. Продолжение «Lush» 2018 года должно выйти 5 ноября на лейбле Matador, информирует Pitchfork.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Линдси Джордан написала «Valentine» в 2019 и 2020 годах и записала ее с помощью продюсера Брэда Кука. «Я хотела потратить как можно больше времени на эту запись, чтобы убедиться, что я довольна каждой деталью, прежде чем поделиться ею с вами», — рассказывает певица. «Называть этот процесс самым глубоким уровнем катарсиса и терапии, которые я когда-либо испытывал, было бы огромным преуменьшением. «Valentine» — мой ребенок!«

https://www.instagram.com/p/CT19oE5riD1/

Snail Mail начнет концертный тур в США в ноябре, прежде чем отправиться в Европу в 2022 году.