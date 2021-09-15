Финикс , США, 15 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-группа Injury Reserve выпустила свой новый альбом «By The Time I Get To Phoenix» и, чтобы отметить это событие, объявила даты концертов в Северной Америке, Соединенном Королевстве и Европе на 2021 и 2022 годы. В шоу также примут участие Слаусон Мэлоун и Zeroh.

Antonio Rull Рэп

«By The Time I Get To Phoenix» это первый альбом Injury Reserve с момента смерти Степа Дж. Гроггса в июне 2020 года. Запись была в основном закончена до того, как Гроггс умер.

Injury Reserve образовался как трио в 2013 году, когда продюсер Паркер Кори присоединился к рэперам Степу Дж. Гроггсу и Натаниэлю Ричи. Они выпустили свой первый микстейп «Live from the Dentist Office» в 2015 году, за которым последовал микстейп 2016 года «Floss» и их одноименный и пока единственный студийный альбом в 2019 году.