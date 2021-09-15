Вашингтон, 15 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил новости о проекте многопользовательской видеоигры Skull & Bones. Публикацию он разместил 15 сентября на своей twitter-странице.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Хендерсон написал, что корабли в игре будут делиться на пять классов (по размеру), при этом они также будут разделены на три категории в зависимости от функции (грузовые, боевые и разведывательные). Геймеры смогут разблокировать их, покупая чертежи в различных поселениях.

Для постройки кораблей игрокам нужно будет добывать различные ресурсы. Инсайдер отметил, что большие корабли не обязательно будут самыми лучшими, поскольку будут уступать меньшим по различным характеристикам и возможностям.

Напомним, разработкой Skull & Bones занимается студия Ubisoft Singapore, она анонсировала её 12 июня 2017 года. Эта онлайн-игра на пиратскую тематику будет смесью приключенческой экшн-игры и пошаговой тактики. Ожидается, что релиз состоится в 2022 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.