Кишинёв, 15 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. 15 сентября молдавский «Шериф» впервые в своей истории одержал победу в матче группового этапа Лиги Чемпионов. Подопечные Юрия Вернидуба одержали уверенную победу над донецким «Шахтером» со счетом 2:0. Матч проходил в Тирасполе на стадионе «Шериф».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 16-й минуте встречи забил 26-летний центральный полузащитник сборной Мали Адама Траоре после передачи Криштиано — 1:0. На экваторе второго тайма Момо Янсане удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет — 2:0. Вторую голевую передачу в свой актив записал Криштиано.

Единственную желтую карточку получил футболист «Шерифа» Густаво Дуланто на 42-й минуте встречи.

«Шериф», одержав первую победу в группе и набрав три очка, поднялся на первое место. «Шахтер» без очков занимает последнюю позицию.