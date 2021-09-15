Стамбул, Турция, 15 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. 15 сентября в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» «Бешикташ» в матче первого тура группы C Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 принимал дортмундскую «Боруссию». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

«Боруссия» (Дортмунд)

Первый мяч на экваторе первого тайма забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после передачи Тома Менье — 0:1. Через 28 минут Эрлинг Холанд удвоил преимущество гостей — 0:2. На 90+4-й защитник турецкого клуба Франциско Монтеро Рубио установил окончательный счет — 1:2.

Желтые карточки: Велинтон — 43, Рубио — 45, Менье — 55, Хатчинсон — 76, Мукоко — 79.

Бригада арбитров (Испания): Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар.

Стартовые составы команд:

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Рубио, Н’Сакала, Велинтон, Соуза, Хатчинсон (Учан, 78'), Пьянич, Ларин (Караман, 61'), Геззаль (Тере, 89'), Батшуайи.

«Боруссия»: Кобель, Геррейру, Хуммельс (Понграчич, 70'), Аканджи, Менье, Дауд, Брандт (Витсель, 46'), Беллингем (Вульф, 70'), Ройс, Мален (Мукоко, 70'), Холанд (Кнауфф, 86').

Статистика матча («Бешикташ» / «Боруссия»)

Удары 13/13

Удары в створ 4/7

Владение 58%/42%

Угловые 4/5

Нарушения 9/13