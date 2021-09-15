Курган, 15 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Власти Курганской области сделали заявку на получение инфраструктурного кредита размером в 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

M0NAX Администрация Курганской области

На эти средства в Зауралье намерены построить сети и дороги в Заозёрном микрорайоне Кургана и инженерные сети в индустриальном парке «Варгаши».

Кроме того, правительство Курганской области просит у федеральных властей пролонгирования пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОСЭР. А также возможность рассмотреть возврат льготных кредитов на строительство свиноводческих и птицеводческих комплексов, предусмотреть компенсацию 30% затрат из федерального бюджета при строительстве данных комплексов, увеличить до 50% возмещение затрат на строительство молочных комплексов и ферм в Курганской области.