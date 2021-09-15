Вашингтон, 15 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing провела новый этап испытаний палубного беспилотного воздушного заправщика MQ-25 Stingray, сообщает 15 сентября пресс-служба ВМС США.

Navy.mil MQ-25 Stingray

В рамках этих испытаний MQ-25 Stingray произвёл дозаправку в воздухе палубного истребителя пятого поколения F-35C.

Тестовый полёт был произведен 13 сентября, беспилотник MQ-25 Stingray пробыл в воздухе около трёх часов. Истребитель F-35C приблизился к беспилотнику и пристыковался к штанге, после чего наземный оператор дал команду на передачу топлива. Дозаправка была произведена на высоте свыше трёх тысяч метров на скорости в 225 узлов.

Результаты испытания признаны успешными. Ранее беспилотник MQ-25 Stingray производил воздушную дозаправку истребителя F/A-18 Hornet и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye.

Представители корпорации Boeing заявляют, что дальнейшие испытания MQ-25 Stingray будут включать в себя взлёт и посадку на авианосец.

Первый беспилотный воздушный заправщик MQ-25A Пентагон намерен ввести в эксплуатацию в 2024 году.