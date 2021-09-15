Воронеж, 15 сентября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Двое медиков получили травмы в результате автоаварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Воронеже вечером 15 сентября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 19:15 у дома №20 по Московскому проспекту в областном центре. Предположительно, 49-летний местный житель, управляя автомобилем Fiat Ducato, двигаясь в сторону Площади Заставы, включив указатель левого поворота, чтобы повернуть на улицу Лидии Рябцевой, не предоставив преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, который вместе с пациентов двигался в сторону Памятника Славы на разрешающий сигнал светофора с выключенными проблесковыми маяками и без использования спецсигналов. В результате аварии пострадали 54-летняя и 24-летняя сотрудницы скорой.

Сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.