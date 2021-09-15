Москва, 15 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 15 сентября сборная России по мини-футболу в матче второго тура Чемпионата Мира одержала уверенную победу над сборной Узбекистана со счетом 4:2. Артем Ниязов оформил хэт-трик. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Мини-футбол

Забитыми мячами в составе сборной России по мини-футболу отметились Артем Ниязов (11', 35', 35') и Робиньо (10'). Два мяча сборной Узбекистана забили Чориев (21') и Адилов (28').

Сборная России, одержав вторую победу подряд и набрав шесть очков, поднялась на первую позицию в турнирной таблице группы B. Сборная Узбекистана без очков опустилась на последнее место.

18 сентября в последнем третьем туре групповой стадии Чемпионата Мира подопечные Сергея Скоровича сыграют со сборной Гватемалы.