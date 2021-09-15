Мадрид, 15 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. 15 сентября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА сыграет с португальским «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак — Марио Эрмосо Кансеко, Фелипе Монтейро, Хосе Мария Хименес, Маркос Льоренте — Коке, Жоффрей Кондогбья, Янник Феррейра Карраско, Тома Лема — Жоау Фелиш, Луис Суарес.

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Порту»: Диогу Кошта — Пепе, Заиду Сануси, Хесус Корона, Шансель Мбемба — Луис Фернандо Диас, Матеус Урибе, Марко Груич, Отавиньо — Мехди Тареми, Антонио Мартинес.

Главный тренер: Сержиу Консейсау.