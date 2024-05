Питтсбург, США, 15 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Микстейп американского рэпера Мака Миллера «Faces» впервые появится в потоковых сервисах и выйдет на виниле в следующем месяце, информирует портал Pitchfork. Микстейп, который Миллер выпустил бесплатно в День матери 2014 года, будет доступен для стриминга 15 октября.

Bowman16 Мак Миллер

В преддверии переиздания вышло новое музыкальное видео на песню «Colors and Shapes». Клип снят режиссером Сэмом Мейсоном и рассказывают историю про собаку, пробирающуюся через сюрреалистические измерения и внешние пространства.

https://www.instagram.com/p/CT2SazjJ9_u/

На проекте «Faces» также приняли участие такие исполнители, как Earl Sweatshirt, Sir Michael Rocks из группы The Cool Kids, Винса Стейплза и многих других. Микстейп появился между вторым альбомом Мака Миллера «Watching Movies With The Sound Off» и его альбомом 2015 года «GO:OD AM».