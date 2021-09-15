Микстейп «Faces» Мака Миллера впервые появится на стриминговых площадках
Питтсбург, США, 15 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Микстейп американского рэпера Мака Миллера «Faces» впервые появится в потоковых сервисах и выйдет на виниле в следующем месяце, информирует портал Pitchfork. Микстейп, который Миллер выпустил бесплатно в День матери 2014 года, будет доступен для стриминга 15 октября.
В преддверии переиздания вышло новое музыкальное видео на песню «Colors and Shapes». Клип снят режиссером Сэмом Мейсоном и рассказывают историю про собаку, пробирающуюся через сюрреалистические измерения и внешние пространства.
https://www.instagram.com/p/CT2SazjJ9_u/
На проекте «Faces» также приняли участие такие исполнители, как Earl Sweatshirt, Sir Michael Rocks из группы The Cool Kids, Винса Стейплза и многих других. Микстейп появился между вторым альбомом Мака Миллера «Watching Movies With The Sound Off» и его альбомом 2015 года «GO:OD AM».
Малкольм Джеймс МакКормик (19 января1992 —7 сентября2018) — американский хип-хоп-исполнитель, композитор и продюсер. Известен под сценическим именем Мак Миллер (Mac Miller). Также, при записи джазовых треков, использовал псевдоним Larry Lovestein. Дебютный студийный альбом Миллера «Blue Slide Park» (2011) стал первым независимо распространяемым дебютным альбомом, возглавившим американский Billboard 200 с 1995 года. В 2013 году он основал звукозаписывающий лейбл REMember Music. После своего второго студийного альбома «Watching Movies with the Sound Off» (2013) он покинул Rostrum и подписал контракт с крупным лейблом Warner Bros. Records в 2014 году. С ними он выпустил четыре студийных альбома: «GO:OD AM» (2015), «The Divine Feminine» (2016), «Swimming» (2018) и один посмертный альбом «Circles» (2020). За «Swimming» он был посмертно номинирован на премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом.