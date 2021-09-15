Эксперт: К отказу РФ от прибалтийского транзита привела война в Югославии
Москва, 15 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Бизнес в Латвии был заинтересован в расширении транзита из России, но война в Югославии заставила российское руководство искать другие возможности. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.
«Предприниматели из города Вентспилс пытались лоббировать расширение транзита из России и создание Западной трубопроводной системы (ЗТС)» — заявил эксперт.
Но руководство России решило, что нужно «слезть с крючка латвийского транзита» и развивать свою портовую инфраструктуру. К такому решению российское руководство подтолкнули события, связанные с агрессией военно-политического блока НАТО против Югославии, сказал Симиндей.
«Примером того, как окружающие страны могут служить инструментом для блокирования, как раз и была ситуация с Югославией. Республика оказалась в полной блокаде», — отметил политолог.
Несложно было просчитать, что давление на «весьма податливое руководство Латвии», которое на тот момент в качестве первоочередных целей ставило вхождение в ЕС и НАТО, приведёт к участию прибалтийской республики в возможной антироссийской компании, в т.ч. в навязывании невыгодных условий транзита или вовсе в его прекращении, пояснил эксперт.
Напомним, что агрессия НАТО против Югославии была развязана в 1999 году. Во время боевых действий наносились удары по гражданским объектам, боевые действия продолжались более двух месяцев. По результатам войны часть территории Югославии при поддержке США была объявлена независимым государством.