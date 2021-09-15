Москва, 15 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Бизнес в Латвии был заинтересован в расширении транзита из России, но война в Югославии заставила российское руководство искать другие возможности. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии

«Предприниматели из города Вентспилс пытались лоббировать расширение транзита из России и создание Западной трубопроводной системы (ЗТС)» — заявил эксперт.

Но руководство России решило, что нужно «слезть с крючка латвийского транзита» и развивать свою портовую инфраструктуру. К такому решению российское руководство подтолкнули события, связанные с агрессией военно-политического блока НАТО против Югославии, сказал Симиндей.

«Примером того, как окружающие страны могут служить инструментом для блокирования, как раз и была ситуация с Югославией. Республика оказалась в полной блокаде», — отметил политолог.

Несложно было просчитать, что давление на «весьма податливое руководство Латвии», которое на тот момент в качестве первоочередных целей ставило вхождение в ЕС и НАТО, приведёт к участию прибалтийской республики в возможной антироссийской компании, в т.ч. в навязывании невыгодных условий транзита или вовсе в его прекращении, пояснил эксперт.

Напомним, что агрессия НАТО против Югославии была развязана в 1999 году. Во время боевых действий наносились удары по гражданским объектам, боевые действия продолжались более двух месяцев. По результатам войны часть территории Югославии при поддержке США была объявлена независимым государством.